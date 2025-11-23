Regionali 2025, Decaro: “Io ho votato. Buona fortuna a tutta la Puglia”
BARI - Il candidato del Partito Democratico alla presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato sui social di essersi recato alle urne. In un post pubblicato su Facebook ha scritto:
👉 “Io ho votato. Buona fortuna a tutta la Puglia. Andiamo a votare e scegliamo noi il nostro futuro!”
Un messaggio breve ma diretto, con cui l’ex sindaco di Bari invita i cittadini pugliesi a partecipare al voto e a essere protagonisti della scelta sul futuro della regione.
Le urne resteranno aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio.
Tags: Bari Politica Regionali 2025