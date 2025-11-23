Bari, aggiornate le sedi di numerose sezioni elettorali: tutte le modifiche tra 2024 e 2025

BARI - Nel corso del 2024 e del 2025 il Comune di Bari ha aggiornato la collocazione di varie sezioni elettorali, a seguito di lavori, soppressioni o riorganizzazioni degli edifici scolastici che tradizionalmente ospitavano i seggi. Le modifiche riguardano in particolare diversi quartieri della città e coinvolgono migliaia di cittadini.

Di seguito il riepilogo dettagliato di tutte le variazioni.

Modifiche effettuate nel 2024

1. Soppressione scuola materna “Madre Teresa di Calcutta” – Carbonara (via Ospedale di Venere 142, sezione 67)

La chiusura dell’edificio ha comportato la modifica della sezione elettorale per tutti i numeri civici di:

via Città di Bari – Municipio 4

strada Seminario

Carbonara strada Tresca

Carbonara strada Antica Modugno–Bari

Carbonara via Bitritto

Carbonara strada detta delle Monache

Carbonara strada Santa Caterina

E per alcuni numeri civici di:

Carbonara strada Santa Caterina

strada Canestrelle

Carbonara strada Canestrelle

Carbonara via Rosario Livatino

Carbonara strada Modugno–Carbonara / Caratore del Carmine

Gli indirizzi completi sono consultabili nella tabella dedicata sul sito istituzionale del Comune.

2. Soppressione scuola elementare “Anna Frank” – via Niceforo 26/B

Le sezioni precedentemente allocate nell’edificio sono state così ridistribuite:

Sezione 215 → scuola elementare “Tauro”, via Tauro 2

Sezione 278 → scuola media “Zingarelli”, via Gennaro Guevara 4

Sezione 280 → scuola media “Zingarelli”, via Gennaro Guevara 4

Modificata anche l’assegnazione delle sezioni per alcuni numeri civici di:

viale Domenico Cotugno

viale Papa Giovanni XXIII

via Mario Amoruso

viale Papa Pio XII

3. Modifica numerazione sezione elettorale

La sezione n. 345 (scuola elementare “Cirielli”, via Molise 4) è stata rinumerata n. 67.

La sede non cambia.

Modifiche effettuate nel 2025

1. Scuola “Renato Moro” – via Ravanas 1

Sezioni 155, 162, 315

➡️ Nuova sede: scuola media “G. Pascoli”, via Pizzoli 58.

2. Scuola media “Tommaso Fiore” – via M. L. King 38

Sezioni 27 e 341

➡️ Nuova sede: scuola dell’infanzia “King”, via M. L. King 40.

3. Liceo artistico “G. De Nittis” – via Timavo 25

Sezioni 226, 236, 327

➡️ Nuova sede: scuola media “Massari”, via D. Petrera 80.

4. I.P.A.S. “Perotti” – via Niceforo 8

Sezioni 295 e 343

➡️ Nuova sede: scuola media “Zingarelli”, via Gennaro Guevara 4.

5. I.T.I. “Marconi” – piazza C. Poerio 2

Sezioni 71, 72, 324

➡️ Nuova sede: istituto professionale “Santarella”, piazza Gramsci 1.

6. I.T.C. “Lenoci” – via Caldarola – Polivalente

Sezioni 74, 75, 88, 91 → I.T. nautico “Caracciolo”, via Caldarola

Sezioni 231, 289 → Istituto “Elena di Savoia”, via Caldarola

7. I.T.C. “G. Cesare” – viale Einaudi 66

Sezioni 36, 48, 283, 300

➡️ Nuova sede: 14° Circolo Didattico “Re David – Iqbal Masih”, via Omodeo 27.

Informazioni utili ai cittadini

Il Comune raccomanda di controllare attentamente il proprio certificato elettorale e le tabelle aggiornate pubblicate sul sito istituzionale, specialmente per chi risiede nelle aree coinvolte dalle variazioni.

Le modifiche sono state disposte per garantire sicurezza, accessibilità e regolarità delle operazioni di voto, in vista delle prossime consultazioni elettorali.