Bari, aggiornate le sedi di numerose sezioni elettorali: tutte le modifiche tra 2024 e 2025
BARI - Nel corso del 2024 e del 2025 il Comune di Bari ha aggiornato la collocazione di varie sezioni elettorali, a seguito di lavori, soppressioni o riorganizzazioni degli edifici scolastici che tradizionalmente ospitavano i seggi. Le modifiche riguardano in particolare diversi quartieri della città e coinvolgono migliaia di cittadini.
Di seguito il riepilogo dettagliato di tutte le variazioni.
Modifiche effettuate nel 2024
1. Soppressione scuola materna “Madre Teresa di Calcutta” – Carbonara (via Ospedale di Venere 142, sezione 67)
La chiusura dell’edificio ha comportato la modifica della sezione elettorale per tutti i numeri civici di:
-
via Città di Bari – Municipio 4
-
strada Seminario
-
Carbonara strada Tresca
-
Carbonara strada Antica Modugno–Bari
-
Carbonara via Bitritto
-
Carbonara strada detta delle Monache
-
Carbonara strada Santa Caterina
E per alcuni numeri civici di:
-
Carbonara strada Santa Caterina
-
strada Canestrelle
-
Carbonara strada Canestrelle
-
Carbonara via Rosario Livatino
-
Carbonara strada Modugno–Carbonara / Caratore del Carmine
Gli indirizzi completi sono consultabili nella tabella dedicata sul sito istituzionale del Comune.
2. Soppressione scuola elementare “Anna Frank” – via Niceforo 26/B
Le sezioni precedentemente allocate nell’edificio sono state così ridistribuite:
-
Sezione 215 → scuola elementare “Tauro”, via Tauro 2
-
Sezione 278 → scuola media “Zingarelli”, via Gennaro Guevara 4
-
Sezione 280 → scuola media “Zingarelli”, via Gennaro Guevara 4
Modificata anche l’assegnazione delle sezioni per alcuni numeri civici di:
-
viale Domenico Cotugno
-
viale Papa Giovanni XXIII
-
via Mario Amoruso
-
viale Papa Pio XII
3. Modifica numerazione sezione elettorale
La sezione n. 345 (scuola elementare “Cirielli”, via Molise 4) è stata rinumerata n. 67.
La sede non cambia.
Modifiche effettuate nel 2025
1. Scuola “Renato Moro” – via Ravanas 1
Sezioni 155, 162, 315
➡️ Nuova sede: scuola media “G. Pascoli”, via Pizzoli 58.
2. Scuola media “Tommaso Fiore” – via M. L. King 38
Sezioni 27 e 341
➡️ Nuova sede: scuola dell’infanzia “King”, via M. L. King 40.
3. Liceo artistico “G. De Nittis” – via Timavo 25
Sezioni 226, 236, 327
➡️ Nuova sede: scuola media “Massari”, via D. Petrera 80.
4. I.P.A.S. “Perotti” – via Niceforo 8
Sezioni 295 e 343
➡️ Nuova sede: scuola media “Zingarelli”, via Gennaro Guevara 4.
5. I.T.I. “Marconi” – piazza C. Poerio 2
Sezioni 71, 72, 324
➡️ Nuova sede: istituto professionale “Santarella”, piazza Gramsci 1.
6. I.T.C. “Lenoci” – via Caldarola – Polivalente
-
Sezioni 74, 75, 88, 91 → I.T. nautico “Caracciolo”, via Caldarola
-
Sezioni 231, 289 → Istituto “Elena di Savoia”, via Caldarola
7. I.T.C. “G. Cesare” – viale Einaudi 66
Sezioni 36, 48, 283, 300
➡️ Nuova sede: 14° Circolo Didattico “Re David – Iqbal Masih”, via Omodeo 27.
Informazioni utili ai cittadini
Il Comune raccomanda di controllare attentamente il proprio certificato elettorale e le tabelle aggiornate pubblicate sul sito istituzionale, specialmente per chi risiede nelle aree coinvolte dalle variazioni.
Le modifiche sono state disposte per garantire sicurezza, accessibilità e regolarità delle operazioni di voto, in vista delle prossime consultazioni elettorali.