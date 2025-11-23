Regionali 2025, partenza lenta: alle 12 ha votato solo l’8,5%

LECCE - Parte in salita lain Puglia. I primi dati ufficiali sull’affluenza, aggiornati alle ore 12:00, mostrano una mobilitazione ridotta: ha votato appena

Il dato è nettamente più basso rispetto al 2020, quando alla stessa ora la regione aveva registrato una partenza più vivace, culminata poi in un’affluenza definitiva del 56,43%. Il confronto evidenzia dunque un calo sensibile dell’interesse nelle prime ore di apertura dei seggi, sebbene i flussi possano aumentare nel corso del pomeriggio e della serata, quando si attendono gli elettori abitualmente più “tardivi”.

Presenze istituzionali ai seggi

A Lecce, alle 11:30, la sindaca Adriana Poli Bortone si è recata a votare nella sezione 55 del Liceo Virgilio. La sua visita ha richiamato l’attenzione di cittadini e fotografi: la sindaca ha salutato il personale del seggio e gli elettori prima di esprimere la propria preferenza.

Anche in altre città della regione sono attese presenze istituzionali e rappresentanti delle forze politiche, che accompagnano la giornata elettorale.

Prossimi aggiornamenti

I seggi resteranno aperti fino alla chiusura serale prevista dal calendario regionale. Durante la giornata saranno diffusi ulteriori dati sull’affluenza, consentendo di monitorare eventuali cambiamenti nel trend e valutare il coinvolgimento dei cittadini nelle prime ore del pomeriggio e della sera.

Nonostante la partenza lenta, l’attenzione resta alta: la partecipazione finale sarà determinante per la scelta del nuovo presidente della Regione Puglia e per il rinnovo del Consiglio regionale.