Regionali Puglia 2025, Conte a Taranto per sostenere Decaro: “Risposte concrete ai cittadini”

TARANTO – Il Presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Taranto venerdì 21 novembre in Piazza Immacolata a partire dalle 18.30 per chiudere la campagna elettorale delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, sostenendo la candidatura di Antonio Decaro a Presidente della Regione Puglia.

“Si tratta della sesta visita di Conte in città negli ultimi anni – afferma il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del M5S – dopo esserci stato tre volte da Presidente del Consiglio e due volte come guida del MoVimento, a conferma dell’attenzione costante verso Taranto e il suo futuro economico, sociale e ambientale”.

Secondo Turco, il leader pentastellato intende fornire “risposte concrete alla città, per voltare pagina rispetto allo stato d’emergenza in cui è stata catapultata dal Governo Meloni, dopo tre anni di promesse mancate e nessun piano di riconversione economica, sociale e culturale, nonché il totale abbandono del Cantiere Taranto avviato dal Governo Conte II”.

Sul palco, oltre a Conte, interverranno i candidati della circoscrizione Taranto nella lista M5S: Annagrazia Angolano, Domenico Gigante, Marcello Rosas, Fabiana Rossetti, Giusy Cassese, Vincenzo Cosa e Vito Legrottaglie, insieme al Coordinatore del M5S Puglia, On. Leonardo Donno, e al Sen. Turco. L’incontro avrà anche un momento di condivisione popolare, in concomitanza con la Vigilia di Santa Cecilia, aperto a tutta la cittadinanza.

“L’ultima volta in piazza a Taranto eravamo tantissimi – conclude Turco – ma questa volta saremo ancora di più insieme al Presidente Conte. Ci aspettiamo una risposta importante dagli elettori, che sanno di poter contare sui nostri valori di onestà, competenza, trasparenza e legalità”.