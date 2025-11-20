Molfetta, orientamento al Nautico: opportunità professionali per i neodiplomati

MOLFETTA - Venerdì 14 novembre il nostro Istituto ha ospitato l’incontro di orientamento, un momento prezioso per conoscere le opportunità lavorative nel settore marittimo e portuale.

Alla presenza di autorevoli relatori – tra cui la dott.ssa Bonanni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il dott. Sisto di Confitarma, l’avv. Brandimarte di Assarmatori, e rappresentanti delle Forze Armate come il Capitano di Vascello Gentile e il Tenente Colonnello DìAponte – gli studenti hanno potuto approfondire i percorsi professionali legati alla marina mercantile, al diporto e alle attività a terra.

Il dirigente scolastico, Carmelo D’Aucelli, ha sottolineato l’importanza di consolidare collaborazioni tra scuole, aziende e centri di formazione, con l’obiettivo di offrire agli studenti esperienze di alternanza scuola-lavoro utili per il loro futuro.

Un ringraziamento a tutti i relatori per aver condiviso competenze e consigli, offrendo ai nostri ragazzi strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro nautico.