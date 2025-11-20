Molfetta, orientamento al Nautico: opportunità professionali per i neodiplomati
MOLFETTA - Venerdì 14 novembre il nostro Istituto ha ospitato l’incontro di orientamento “Gli sbocchi professionali per il neodiplomato dell’Istituto Tecnico Nautico”, un momento prezioso per conoscere le opportunità lavorative nel settore marittimo e portuale.
Alla presenza di autorevoli relatori – tra cui la dott.ssa Bonanni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il dott. Sisto di Confitarma, l’avv. Brandimarte di Assarmatori, e rappresentanti delle Forze Armate come il Capitano di Vascello Gentile e il Tenente Colonnello DìAponte – gli studenti hanno potuto approfondire i percorsi professionali legati alla marina mercantile, al diporto e alle attività a terra.
Il dirigente scolastico, Carmelo D’Aucelli, ha sottolineato l’importanza di consolidare collaborazioni tra scuole, aziende e centri di formazione, con l’obiettivo di offrire agli studenti esperienze di alternanza scuola-lavoro utili per il loro futuro.
Un ringraziamento a tutti i relatori per aver condiviso competenze e consigli, offrendo ai nostri ragazzi strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro nautico.