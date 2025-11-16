Regionali, Schlein e Bonaccini in Puglia: gli appuntamenti di oggi
BARI - Prosegue il tour pugliese dei vertici del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali. Elly Schlein e Stefano Bonaccini saranno oggi in Puglia per una serie di incontri pubblici insieme ai rappresentanti locali del partito.
Di seguito l’agenda completa della giornata:
-
Ore 11.00 – Barletta
Incontro presso l’Hotel La Terrazza (via della Misericordia 18, litoranea di levante) con Elly Schlein, Stefano Bonaccini e Antonio Decaro.
-
Ore 16.30 – Foggia
Appuntamento al Teatro Umberto Giordano (piazza Cesare Battisti) con la segretaria del PD e il presidente del partito.
-
Ore 18.30 – Bari
Tappa al Birrificio Sociale di San Pio (via Iqbal Masih) con Schlein, Bonaccini e Decaro.
Gli incontri rientrano negli appuntamenti organizzati dal PD per raccogliere sostegno, presentare il programma e confrontarsi con militanti e cittadini in vista della prossima competizione elettorale regionale.
Tags: Bari Bat Foggia Politica Regionali 2025