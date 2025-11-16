Serie C, impresa del Casarano: battuta 1-0 la capolista Catania al “Capozza”
FRANCESCO LOIACONO - Colpo di scena al “Capozza”: il Casarano supera 1-0 la solitaria capolista Catania nella quattordicesima giornata del girone C di Serie C, interrompendo la serie negativa di quattro sconfitte consecutive.
La partita si sblocca subito: al 9’ il Casarano passa in vantaggio con Cajazzo, bravo a deviare di destro un cross di Ferrara. Il Catania reagisce e crea diverse occasioni: al 28’ Cicerelli non trova la porta su punizione, al 30’ Lunetta sfiora il pareggio e al 35’ Caturano va vicino al gol.
Nella ripresa i siciliani continuano a spingere: al 16’ è Di Gennaro ad avvicinarsi al pari, mentre al 39’ Rolfini non riesce a concretizzare una buona opportunità. Nonostante la pressione ospite, il Casarano resiste e porta a casa tre punti preziosi.
Con questo successo, il Casarano torna a muovere la classifica: è ora sesto a quota 21 punti, appaiato al Crotone. Per il Catania arriva invece la seconda sconfitta stagionale, pur restando saldamente al comando con 28 punti.
Nel prossimo turno, 15ª giornata del girone C, il Casarano affronterà il Giugliano sabato 22 novembre alle 14.30 allo stadio “De Cristofaro”.