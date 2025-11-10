Ritorna il volo diretto Brindisi-Praga: collegamento settimanale per tutta l’estate 2026

BRINDISI – I passeggeri del Salento potranno tornare a volare direttamente verso la Repubblica Ceca: a partire dal 3 giugno 2026, l’Aeroporto del Salento di Brindisi sarà nuovamente collegato al Vaclav Havel di Praga con un volo settimanale, ogni mercoledì, operato da Eurowings, compagnia del gruppo Lufthansa.

Il collegamento diretto rappresenta un’importante opportunità per il turismo incoming verso il Salento, sempre più apprezzato dai viaggiatori dell’Europa centrale. Negli ultimi anni lo scalo di Brindisi ha registrato un incremento costante dei flussi turistici, confermando il suo ruolo strategico per il collegamento internazionale della Puglia.

“Questa conferma è un segnale tangibile della competitività e dell’attrattività del sistema aeroportuale pugliese – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia –. Il nuovo collegamento rafforza le relazioni tra la Puglia e i principali mercati europei, contribuendo al consolidamento del nostro piano di espansione internazionale. Ringrazio Eurowings per la fiducia rinnovata e la Regione Puglia per il costante impegno nella promozione del territorio sui mercati globali”.

Gli orari dei voli saranno i seguenti: partenza da Praga alle 7.15 con arrivo a Brindisi alle 9.15; partenza da Brindisi alle 10.00 con arrivo a Praga alle 12.00. I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia e sulle principali piattaforme di prenotazione online.

Questo collegamento estivo rappresenta non solo una comodità per turisti e viaggiatori d’affari, ma anche un’opportunità strategica per consolidare il ruolo della Puglia nel panorama turistico internazionale.