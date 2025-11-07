Ruffano, 'Crita e vivi': per la parità di genere



RUFFANO (LE) - Promuovere la parità di genere e contrastare i discorsi d'odio attraverso l'arte: è questo l'obiettivo fondamentale del progetto Crita e vivi ideato e promosso da Made in Soap e vincitore dell'avviso pubblico regionale Futura – La Puglia per la parità – terza edizione.





Il progetto prenderà avvio nel pomeriggio di martedì 11 novembre presso lo studio d’arte dell’artista Pamela Maglie con un laboratorio di pensiero e ceramica artistica rivolto a dodici donne del territorio, ognuna delle quali impegnata in modo diverso nei campi del sociale e della cultura, le quali, grazie alla guida dell’esperta, coadiuvata dalla ceramista Giada Fogliato, produrranno dei piatti in ceramica su cui saranno incise parole ostili, che saranno successivamente rimosse artisticamente attraverso decori che diffonderanno, al contrario, il linguaggio del rispetto e della parità di genere.





Un incontro informativo sul tema dei discorsi d’odio contro le donne si terra sabato 29 novembre alle 18.00 presso lo studio d’arte dell’artista Pamela Maglie e vedrà come ospite d’onore la professoressa Maria Chiara Spagnolo, docente dell’Università del Salento.





Le donne coinvolte nel progetto saranno poi protagoniste, insieme ai piatti realizzati nel corso del laboratorio, di una cena-performance, che si terra presso il ristorante Farmacia dei Sani di Ruffano a partire dalle 19.45, in cui si discuterà sul processo creativo portato a termine.