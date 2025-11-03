San Cataldo, nuova breccia nel muro del faro: al via la scalinata verso il mare

BARI – Prosegue la riqualificazione del: questa mattina l’impresa incaricata ha aperto una, un passaggio che permetterà la realizzazione di una, attrezzata a verde, che collegherà il, sovrastata da un ponte pedonale.

I lavori, inseriti nel primo contratto attuativo dell’accordo quadro, sono finanziati con 4.360.000 euro nell’ambito del PON Metro Plus 21/27 - Strategie del Mare. L’intervento comprende la messa a dimora di oltre 200 alberi, già in gran parte piantati, la realizzazione di campi sportivi polivalenti per pallavolo, pallacanestro, calcetto e bocce, la creazione di punti di servizio e ristoro, il superamento delle barriere architettoniche tramite rampe e percorsi pedonali, la costruzione di una passeggiata panoramica a mare, una nuova “piazza del faro” e un teatro all’aperto, e la riqualificazione della spiaggia di Provolina.

Il completamento di queste opere è previsto entro maggio 2026.

Il secondo contratto attuativo, finanziato con circa 4 milioni di euro dal Piano Città, interesserà la riqualificazione del lungomare ovest e la pedonalizzazione del lungomare Starita. Il progetto prevede la creazione di aree pedonali e ciclopedonali con pavimentazione in pietra locale, la trasformazione del lungomare in una rambla che costeggerà il mare, la realizzazione di panche a forma di barca, portabiciclette, cestini e un sistema di lampioni storici, e un affaccio panoramico sul mare con panche in legno e ferro.

I lavori del secondo lotto partiranno nei primi mesi del 2026, completando così il progetto di valorizzazione del litorale di San Cataldo, destinato a diventare un polo di attrazione per cittadini e turisti.