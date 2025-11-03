Ostuni celebra San Martino, torna la 13esima edizione della 'Festa del Vino e dell’Olio Novello'



OSTUNI (BR) - La Città Bianca si prepara a vivere due weekend dedicati ai sapori e alle tradizioni della Puglia con la 13esima edizione della "Festa del Vino e dell'Olio Novello", l'atteso appuntamento autunnale che celebra le eccellenze del territorio.





L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Ostuni, dell’Assessorato alle Attività Produttive e dell’Assessorato al Turismo e Cultura, si terrà in Piazza della Libertà e nel Chiostro di San Francesco nei giorni 8-9 e 15-16 novembre 2025, a partire dalle ore 18.00.





Il primo fine settimana, 8 e 9 novembre, sarà dedicato al vino e alla sua tradizione, con degustazioni a cura dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier, accompagnate da piatti della gastronomia tipica locale, musica dal vivo e spettacoli folkloristici. Il secondo weekend, 15 e 16 novembre, vedrà protagonista l’olio novello, con degustazioni guidate, incontri e momenti di approfondimento sui segreti dell’oro verde di Puglia.





Le domeniche 9 e 16 novembre la manifestazione sarà aperta anche a pranzo, per offrire ai visitatori un’esperienza enogastronomica completa.





Domenica 9 novembre si terrà inoltre la tradizionale grande tavolata in piazza, simbolo di convivialità e condivisione. Durante i due weekend sono in programma masterclass e convegni dedicati al vino e all’olio, per approfondire la conoscenza delle eccellenze agroalimentari del territorio e delle loro filiere produttive.





Nelle mattinate sarà possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle masserie e nei frantoi, per scoprire da vicino le radici della cultura contadina e delle tradizioni che caratterizzano la Valle d’Itria.





Musica, folklore e atmosfera di festa





A rendere ancora più coinvolgente l’evento sarà la partecipazione del Gruppo Folk "La Stella", che animerà le serate con musica e danze popolari, creando un’atmosfera autentica e festosa nel cuore della città.





Informazioni sull’evento





Luogo: Piazza della Libertà e Chiostro San Francesco – Ostuni (BR)

Date: 8-9 e 15-16 novembre 2025

Orario: dalle ore 18.00 (domeniche anche a pranzo)

Ingresso libero

La Festa del Vino e dell’Olio Novello è un’occasione per brindare insieme ai sapori, ai profumi e ai valori autentici della Puglia, in una cornice ricca di tradizione e ospitalità.