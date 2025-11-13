San Cataldo, procede a ritmo serrato la riqualificazione del waterfront
BARI - San Cataldo si prepara a trasformarsi con il completamento dei lavori di riqualificazione del waterfront, che stanno procedendo secondo il cronoprogramma previsto. L’impresa incaricata è ora impegnata nella realizzazione della scalinata con anfiteatro attrezzata a verde, che collegherà il nuovo giardino del faro al mare e sarà sovrastata da un ponte pedonale panoramico.
Intanto, sono già completati il campo sportivo polivalente per pallavolo e pallacanestro e quello da calcetto, entrambi dotati di impianto di illuminazione funzionante. Negli ultimi giorni, i lavori hanno interessato anche la movimentazione del terreno che accoglierà il futuro campo di bocce.
Secondo il progetto approvato dalla Marina Militare e dalla Soprintendenza, è stata definita la nuova perimetrazione del faro, con un muretto basso e recinzione monumentale in acciaio inox, e sono già stati ordinati i materiali necessari per la sua realizzazione. Parallelamente, procedono gli interventi di riqualificazione della spiaggia pubblica di Provolina.
I lavori in corso, finanziati con 4.360.000 euro nell’ambito del PON Metro Plus 21/27 – Strategie del Mare, comprendono:
- la messa a dimora di oltre 200 alberi e un’ampia dotazione di verde pubblico;
- la creazione di campi sportivi per pallavolo, pallacanestro, calcetto e bocce;
- la realizzazione di punti di servizio e ristoro nei nuovi spazi pubblici;
- il superamento delle barriere architettoniche con rampe e percorsi pedonali;
- una passeggiata a mare panoramica, la nuova piazza del faro e un teatro all’aperto;
- la riqualificazione della spiaggia di Provolina.
Per quanto riguarda il secondo contratto attuativo, finanziato con circa 4 milioni di euro dal Piano Città, i lavori riguarderanno la riqualificazione del lungomare ovest e la pedonalizzazione del lungomare Starita nel tratto prospiciente il faro. Prevista la realizzazione di aree pedonali e ciclopedonali, in pietra locale, con una rambla lungomare costeggiata da panche in massello a forma di barca, portabiciclette, cestini portarifiuti e lampioni storici. Il progetto includerà inoltre un sistema di panche in legno e ferro lungo l’affaccio sul mare, armonizzate con le aiuole e le zone verdi.
I lavori del secondo lotto partiranno nei primi mesi del 2026, completando così la riqualificazione complessiva del waterfront di San Cataldo e restituendo alla città un’area pubblica moderna, accessibile e fruibile per sport, cultura e relax.