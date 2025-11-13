San Cataldo, procede a ritmo serrato la riqualificazione del waterfront

BARI - San Cataldo si prepara a trasformarsi con il completamento dei lavori di riqualificazione del, che stanno procedendo secondo il cronoprogramma previsto. L’impresa incaricata è ora impegnata nella realizzazione della, che collegherà ilal mare e sarà sovrastata da un

Intanto, sono già completati il campo sportivo polivalente per pallavolo e pallacanestro e quello da calcetto, entrambi dotati di impianto di illuminazione funzionante. Negli ultimi giorni, i lavori hanno interessato anche la movimentazione del terreno che accoglierà il futuro campo di bocce.

Secondo il progetto approvato dalla Marina Militare e dalla Soprintendenza, è stata definita la nuova perimetrazione del faro, con un muretto basso e recinzione monumentale in acciaio inox, e sono già stati ordinati i materiali necessari per la sua realizzazione. Parallelamente, procedono gli interventi di riqualificazione della spiaggia pubblica di Provolina.

I lavori in corso, finanziati con 4.360.000 euro nell’ambito del PON Metro Plus 21/27 – Strategie del Mare, comprendono:

la messa a dimora di oltre 200 alberi e un’ampia dotazione di verde pubblico;

la creazione di campi sportivi per pallavolo, pallacanestro, calcetto e bocce;

la realizzazione di punti di servizio e ristoro nei nuovi spazi pubblici;

il superamento delle barriere architettoniche con rampe e percorsi pedonali;

una passeggiata a mare panoramica, la nuova piazza del faro e un teatro all’aperto;

la riqualificazione della spiaggia di Provolina.



