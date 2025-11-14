Schlein e Bonaccini in Puglia a sostegno di Decaro: tre appuntamenti domenica 16 novembre

BARI - Il Partito Democratico della Puglia annuncia una giornata di mobilitazione che vedrà la partecipazione della Segretaria nazionale Elly Schlein, del Presidente del PD Stefano Bonaccini e del candidato alla Presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro. Tre gli appuntamenti aperti alla cittadinanza, pensati per stimolare il confronto e delineare la visione del futuro regionale.

La giornata si aprirà a Barletta, alle ore 11.00, presso l’Hotel La Terrazza (via della Misericordia 18, litoranea di Levante), con un incontro dedicato ai temi dello sviluppo, del lavoro e dell’innovazione. Al centro del dibattito il ruolo della BAT e le sfide di un territorio in rapida evoluzione.

Nel pomeriggio Schlein e Bonaccini si sposteranno a Foggia, alle ore 16.30, al Teatro Umberto Giordano (Piazza Cesare Battisti), per un confronto sulla legalità, i diritti e il riscatto sociale delle aree più fragili della Capitanata. Al centro, la necessità di investimenti, opportunità di lavoro e una presenza istituzionale costante.

La giornata si concluderà a Bari, alle ore 18.30, al Birrificio Sociale di San Pio (via Iqbal Masih), dove Schlein, Bonaccini e Decaro incontreranno cittadini e associazioni per discutere di welfare di prossimità, politiche giovanili, comunità educanti e rigenerazione urbana. Una scelta simbolica, in un quartiere spesso al centro delle politiche sociali cittadine.

“È una grande gioia accogliere in Puglia Elly Schlein e Stefano Bonaccini per dare la volata finale a questa campagna elettorale straordinaria – ha dichiarato Domenico De Santis durante la preparazione della giornata. – Siamo orgogliosi di averli accanto ad Antonio Decaro in un percorso che attraversa l’intera regione. Dopo gli appuntamenti di Lecce e Taranto con Elly Schlein, ci ritroveremo nuovamente per raccontare insieme cosa vogliamo costruire nei prossimi cinque anni di primavera pugliese”.