Sinner centra la terza finale consecutiva alle ATP Finals

TORINO - Jannik Sinner continua a scrivere pagine importanti della sua carriera. Il tennista azzurro si è qualificato per la, grazie a una vittoria convincente in due set su(7-5, 6-2).

Il match è iniziato in equilibrio, con un primo set combattuto che ha visto Sinner lottare punto su punto contro l’australiano. Nel secondo parziale, però, il talento italiano ha preso il pieno controllo, dominando con autorità e mostrando grande solidità sia al servizio sia da fondo campo.

Domenica alle 18:00, Sinner tenterà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, affrontando il vincitore della semifinale tra Carlos Alcaraz e Félix Auger-Aliassime. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, promettendo spettacolo e grande tennis per tutti gli appassionati.

Con questa prestazione, Sinner conferma ancora una volta di essere tra i protagonisti assoluti del circuito e sogna di chiudere la stagione con un altro trofeo prestigioso.