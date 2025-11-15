Montemesola, esplode bancomat nella notte: caccia ai responsabili

MONTEMESOLA - È caccia alla banda che la scorsa notte ha fatto esplodere il bancomat di una banca in piena, nel centro di Montemesola. Il colpo, durato pochi minuti intorno alle, è stato pianificato nei minimi dettagli.

Secondo le prime ricostruzioni, diverse esplosioni hanno svegliato e terrorizzato i residenti della zona. I malviventi hanno prelevato il macchinario e poi si sono dati alla fuga, cospargendo la strada di chiodi a tre punte per ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Martina Franca, che hanno avviato le indagini per identificare e fermare gli autori del colpo.