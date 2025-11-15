Montemesola, esplode bancomat nella notte: caccia ai responsabili
MONTEMESOLA - È caccia alla banda che la scorsa notte ha fatto esplodere il bancomat di una banca in piena via Rimembranza, nel centro di Montemesola. Il colpo, durato pochi minuti intorno alle 03:00, è stato pianificato nei minimi dettagli.
Secondo le prime ricostruzioni, diverse esplosioni hanno svegliato e terrorizzato i residenti della zona. I malviventi hanno prelevato il macchinario e poi si sono dati alla fuga, cospargendo la strada di chiodi a tre punte per ostacolare eventuali inseguimenti da parte delle forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Martina Franca, che hanno avviato le indagini per identificare e fermare gli autori del colpo.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto