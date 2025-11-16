Sinner re di Torino: batte Alcaraz nella finale dei sogni e conquista le ATP Finals per il secondo anno consecutivo

– Jannik Sinner è di nuovo il re delle. L’azzurro ha sconfittoin una finale spettacolare, rinnovando una delle rivalità più attese del tennis mondiale. Un match intenso, equilibrato, deciso nei momenti chiave dalla maggiore solidità mentale e dalla precisione del numero uno d’Italia.

Il punteggio finale, 7-6, 7-5, racconta perfettamente una partita giocata punto a punto, in cui nessuno dei due ha mai realmente ceduto terreno. Sinner, però, è stato capace di alzare il livello nei momenti decisivi, dominando i tie-break e gestendo con freddezza ogni momento di difficoltà.

Con questo trionfo, Sinner bissa il titolo conquistato dodici mesi fa, sempre a Torino, e si conferma campione delle Finals, un'impresa che lo proietta definitivamente tra i più grandi protagonisti del tennis contemporaneo.

Per il fuoriclasse altoatesino si tratta del 24° titolo in carriera, il sesto della stagione, che va ad arricchire un 2025 già ricco di successi e di dimostrazioni di maturità tecnica e caratteriale.

In un Pala Alpitour gremito e in delirio per l’idolo di casa, Sinner ha mostrato ancora una volta un tennis completo, potente, estremamente solido: servizio incisivo, risposte chirurgiche e una gestione della pressione degna dei migliori campioni. Alcaraz, pur protagonista di una grande prestazione, si è dovuto arrendere alla freddezza e alla continuità dell’italiano.

Sinner chiude così nel migliore dei modi una stagione straordinaria, consolidando il suo posto nell’élite mondiale e alimentando le aspettative per un 2026 che si preannuncia ricco di nuove sfide e, forse, nuovi trionfi.