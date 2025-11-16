Carmiano celebra l’Immacolata: tra devozione, musica e tradizione

CARMIANO – Il piccolo centro salentino si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore di, conosciuta come la “Madonna Nostra”. Domenica 7 e lunedì 8 dicembre il paese si trasforma in un grande teatro di devozione e tradizione, tra riti religiosi, cortei storici, musica e gastronomia tipica.

La festa, organizzata dall’Arciconfraternita “Maria SS.ma Immacolata”, dalla Fabbrica dell’Immacolata, con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Carmiano, e la collaborazione di PugliArmonica, rappresenta un appuntamento consolidato che unisce sacro e profano. Dal 28 novembre, il paese è già immerso in una serie di celebrazioni religiose, con la traslazione della statua della Madonna, accompagnata da fuochi d’artificio, musica e profumo delle prime pittule.

Domenica 7 dicembre – Vigilia

La giornata si apre con la consegna della tradizionale puccia benedetta presso la Chiesa dell’Immacolata. La sera, dalle 19.30, la Sagra della Puccia dell’Immacolata propone pane tipico farcito al momento, pittule e vino locale. Alle 20.30 l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta porta in piazza del Tempo i ritmi travolgenti della pizzica, regalando al pubblico una serata di musica e festa.

Lunedì 8 dicembre – Festa patronale

Il giorno centrale della celebrazione prevede il Gran Concerto Bandistico del Salento “A. Reino” e i fuochi d’artificio già dalle prime ore del mattino. Alle 9.45 il momento più atteso: la solenne processione attraversa le vie del paese, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. Il percorso si snoda lungo le principali vie di Carmiano fino a piazza del Tempo, dove avrà luogo la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Angelo Raffaele Panzetta.

Nel pomeriggio, alle 17.00, è in programma il Corteo storico dei Rioni di Carmiano e Magliano, rievocazione del ritrovamento dell’affresco della Madonna, con cavalli, traini e figuranti in costumi d’epoca. Segue, alle 18.30, la Celebrazione Eucaristica del Patrocinio presieduta dal Cardinale Mons. Fabio Baggio, con atto di affidamento alla Vergine del popolo di Carmiano. La serata si chiude con la seconda sessione della Sagra della Puccia, spettacolo pirotecnico e il Party Salento Video Show Live, per celebrare in musica e allegria fino a tarda sera.

La festa dell’Immacolata a Carmiano è un esempio di sinergia tra comunità ecclesiale, amministrazione locale e tradizione popolare, capace di trasformare un piccolo centro salentino in un vivace palcoscenico di fede, cultura e gastronomia.

Per il programma completo e aggiornamenti: pugliarmonica.it o ass.pugliarmonica@gmail.com.