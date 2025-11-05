Sondaggio Ipsos: Decaro verso una vittoria schiacciante in Puglia, centrosinistra al 63,8%
BARI – Vittoria facile e praticamente scontata per il centrosinistra in Puglia. Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, Antonio Decaro è destinato a diventare il nuovo presidente della Regione Puglia con un ampio margine di vantaggio.
Il candidato del centrosinistra raccoglierebbe il 63,8% delle preferenze, mentre Luigi Lobuono, in corsa per il centrodestra, si fermerebbe al 33,1%.
Molto più indietro gli altri due candidati: Ada Donno (Puglia pacifista e popolare) con il 2,2% e Sabino Mangano (Alleanza civica) con appena 0,9%.
A preoccupare, tuttavia, è il dato sull’affluenza, stimata intorno al 43%, segno di un crescente disinteresse verso la competizione elettorale.
Le intenzioni di voto per i partiti
Nel dettaglio, la rilevazione Ipsos fotografa così le forze politiche in campo:
Centrosinistra:Partito Democratico: 23,5%
Decaro Presidente: 13,2%
Movimento 5 Stelle: 8,7%
Per la Puglia: 6,3%
Avanti Popolari: 5,9%
Alleanza Verdi Sinistra: 5,6%
Centrodestra:
Fratelli d’Italia: 17,3%
Forza Italia: 9,6%
Lega–Udc–Nuovo Psi: 4,5%
Noi Moderati: 1,6%
La Puglia con noi: 0,8%
La Lega si colloca al limite dello sbarramento del 4%, rischiando di restare fuori dal consiglio regionale.
Tags: Politica Regionali 2025