“Ti pianto per amore”: presentati 21 nuovi alberi nel parco Rossani

BARI - Domani, sabato 15 novembre alle ore 15, sarà presentata l’iniziativa, promossa dall’associazione Amici di Ernest Verner, che ha donato e messo a dimoraall’interno delnell’ambito del progetto comunale “Dona un albero alla tua Città”.

Durante il pomeriggio i volontari distribuiranno mappe dell’area verde con l’indicazione delle nuove piantumazioni e ogni albero avrà una targa con specie e nome del donatore.

All’incontro sarà presente l’assessora al Clima e Ambiente del Comune di Bari insieme a 50 alunni dell’Istituto comprensivo “Japigia 1 – Verga”, che leggeranno poesie scritte per l’occasione. A seguire, una caccia al tesoro per bambini organizzata dall’associazione ANSPI di Bari vecchia.

Una città che cresce nel verde

L’iniziativa rientra nel progetto “Dona un albero alla tua Città”, promosso per incentivare una nuova cultura ambientale e valorizzare le aree verdi attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

L’associazione Amici di Ernest Verner aveva già donato 15 alberi lo scorso anno e ne pianterà altri due a breve. Il Lions Club “G. Murat” ha invece piantato due ulivi nel giardino Campione di Poggiofranco.

Sono inoltre in corso le procedure per la piantumazione di 157 nuovi alberi e centinaia di arbusti in diversi quartieri della città, grazie alla generosità di cittadini e associazioni.

Le modalità di partecipazione

Il progetto prevede due forme di adesione:

Piantumazione diretta, con donazione di alberi conformi alle linee guida comunali.

Donazione monetaria (almeno 250 € + IVA per albero) per coprire costi di fornitura e messa a dimora, con attestato finale e iscrizione nel registro comunale.





Possono partecipare cittadini, associazioni ed enti secondo il disciplinare pubblicato sul sito del Comune di Bari.