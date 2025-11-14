Antonio Decaro a Trani per sostenere Aldo Procacci

TRANI – Domenica 16 novembre alle 9.30,sarà aper sostenere la candidatura dial Consiglio regionale della Puglia nella lista Decaro Presidente per la circoscrizione BAT. All’incontro parteciperà anche, coordinatore della lista.

L’evento sarà un momento di confronto e partecipazione sul futuro della regione. La candidatura di Procacci nasce dall’invito di Decaro e Abbaticchio per valorizzare l’esperienza civica maturata con il movimento Trani#ACapo. Procacci porterà nella Regione lo stesso spirito civico della sua esperienza a Trani, con un impegno concreto e radicato nei bisogni delle persone, puntando a dare voce alle istanze della BAT e della città, troppo spesso trascurate negli ultimi vent’anni.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e rappresenterà un’occasione per condividere idee, proposte e prospettive per una Puglia che vuole ripartire insieme.