Tragedia a Casamassima: donna di 70 anni muore soffocata mentre mangia

CASAMASSIMA – Una donna di circa 70 anni è deceduta questa mattina a Casamassima mentre stava mangiando una mozzarella.

Secondo le prime informazioni, l’anziana si trovava in auto insieme al figlio, che si è accorto immediatamente che la madre aveva difficoltà respiratorie. L’uomo ha prontamente accostato il veicolo e ha cercato di tirarla fuori dall’abitacolo.

Nonostante i tentativi di disostruzione delle vie respiratorie, effettuati dal figlio con l’aiuto di alcuni passanti, purtroppo la donna è morta in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Le autorità locali hanno avviato le verifiche necessarie, anche se si tratta di un tragico incidente dovuto a soffocamento accidentale.