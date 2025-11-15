Festival del Cinema Europeo di Lecce: Ludovica Rampoldi e Nicola Giuliano protagonisti della prima giornata

LECCE – È iniziata oggi la XXVI edizione del Festival del Cinema Europeo, in programma fino al 22 novembre presso la Multisala Massimo di Lecce, con momenti di grande attenzione per il cinema italiano contemporaneo. La prima giornata ha visto la consegna dell’Ulivo d’Oro alla Carriera a Nicola Giuliano, produttore di Indigo Film, premiato per oltre trent’anni di contributi al cinema nazionale e internazionale.

In occasione del premio, Giuliano ha presentato il film “Breve storia d’amore”, opera prima alla regia di Ludovica Rampoldi, prodotta da Indigo Film e Rai Cinema, in uscita nelle sale con 01 Distribution dal 27 novembre. La regista ha raccontato la genesi del film, nato dal desiderio di rileggere un vecchio soggetto e trasporlo sullo schermo con un approccio personale: “Volevo interrogarmi sul significato della coppia, su cosa tiene insieme due individui e su cosa li allontana, i segreti che si tengono nascosti agli altri ma soprattutto quelli che teniamo a noi stessi”.

Alberto La Monica, direttore del Festival, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento a Giuliano: “Ha dedicato oltre trent’anni alla ricerca di storie capaci di parlare al cuore e all’intelligenza del pubblico, sostenendo autori che hanno segnato una nuova stagione creativa del nostro cinema”.

La motivazione del premio alla carriera evidenzia il ruolo di Giuliano come innovatore e artigiano dell’immagine: fondatore di Indigo Film insieme a Francesca Cima, ha contribuito a rinnovare il linguaggio cinematografico italiano e a riportarlo al centro dell’attenzione mondiale, culminando nel successo de “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, premio Oscar come Miglior Film Straniero.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e del Comune di Lecce, e vanta collaborazioni con il Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., S.N.C.C.I., FIPRESCI, e il Centro Nazionale del Cortometraggio, oltre al patrocinio del Parlamento Europeo, Apulia Film Commission e Università del Salento.

Media partner dell’edizione 2025 sono Rai Radio 3, Cinecittà News, Cineuropa e FRED Film Radio, mentre tra i festival partner figurano Agricole Vallone, Augustus Color, Futuro Remoto Gioielli, Liberrima, Quarta Caffè, Acqua Orsini e Rai Cinema Channel.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma: www.festivaldelcinemaeuropeo.com