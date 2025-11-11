Putignano: aperta l’asta telematica per l’immobile in contrada Cozzana

PUTIGNANO – È ufficialmente aperta l’asta telematica per la vendita dell’immobile comunale situato in contrada Cozzana/San Bartolomeo a Monopoli. La procedura, gestita dalla, consentirà la presentazione delle offerte fino alle ore 13:00 del, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate sul sito www.astetraprivati.it

L’immobile, comprendente il fabbricato e il terreno circostante, è stato inserito nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 18 aprile 2025. La base d’asta è fissata a 880.000 euro.

La vendita rientra nelle strategie dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Michele Vinella, che prosegue l’attività di valorizzazione del patrimonio pubblico in continuità con le amministrazioni precedenti.