Tragedia nel Foggiano: 23enne muore in un incidente tra Foggia e Troia

FOGGIA - Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla provinciale 115 che collega, dove un giovane diha perso la vita.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata più volte finendo fuori strada. Il giovane sarebbe stato sbalzato parzialmente dall’abitacolo e schiacciato dal veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il corpo, insieme agli operatori del 118 e all’elisoccorso.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.