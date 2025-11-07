TEDx al Teatro Apollo di Lecce, 'Semi' il tema dell'edizione 2025



TEDx arriva a Lecce domenica 16 novembre, a partire dalle ore 17, al Teatro Apollo. "Semi" sarà il filo conduttore della conferenza-spettacolo che vedrà protagonisti speaker di grande valore e tanti ospiti per una serata di sicuro interesse.





Quali "semi" stiamo piantando oggi, affinché il futuro possa essere rigoglioso e sostenibile? Quali strumenti, storie e conoscenze lasciamo come eredità e nutrimento per le nuove generazioni? Come i protagonisti del territorio possono contribuire a innescare processi innovativi che travalichino i confini locali? Questi spunti diventano terreno condiviso: un luogo in cui portare visioni e pratiche, per capire come preparare il domani a partire da ciò che affidiamo alla terra oggi.





TEDx Lecce 2025 sarà presentato alla stampa lunedì 10 novembre, alle ore 11.30, al Convitto Palmieri, sala Ristorantino. Interverranno il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone; il presidente della Fondazione ITS Academy Mobilità, Silvio Busico; Fabiano Marti, autore e regista, Cesare De Virgilio Suglia, direttore artistico; Antonio Fuso e Andrea Cortesi componenti del team organizzativo; Valentina Turi di OlivaMi.