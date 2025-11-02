Tragedia sulla statale Lavello-Canosa: muore a 23 anni il minervinese Salvatore Abruzzese
LAVELLO – Salvatore Abruzzese, 23 anni, originario di Minervino Murge, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la statale che collega Lavello a Canosa di Puglia.
Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat Punto all’altezza del bivio noto come “le Quattro strade”.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero, ma per il 23enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidate alle forze dell’ordine.