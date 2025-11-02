Escursionisti pugliesi in difficoltà sul Pollino: sette salvati dal Soccorso Alpino

POTENZA - Paura nel pomeriggio sul massiccio del Pollino, dove un gruppo di sette escursionisti pugliesi è stato tratto in salvo dopo essere rimasto in difficoltà durante un’escursione. Due dei ragazzi non riuscivano più a proseguire: uno per la stanchezza e l’altro per una distorsione alla caviglia.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Dalla centrale operativa sono stati immediatamente attivati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il 118. Da Lamezia Terme è decollato l’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago”, che ha provveduto al recupero dei due escursionisti infortunati.

Nel frattempo, gli altri cinque componenti del gruppo, che si trovavano nei pressi della cima del monte Pollino, sono rimasti bloccati a causa della fitta nebbia che riduceva la visibilità. Le squadre di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico li hanno raggiunti a piedi lungo il sentiero e accompagnati in sicurezza fino ai mezzi di servizio.

Il gruppo è stato poi condotto a Colle Impiso, dove ad attenderli c’erano i soccorritori e il personale sanitario. Nessuno dei sette ha riportato gravi conseguenze, ma solo un grande spavento per un’escursione che poteva trasformarsi in tragedia.