🔴 Tragico incidente tra Foggia e Troia: muore un ragazzo di 23 anni

FOGGIA – Tragico incidente nel pomeriggio lungo lache collega. Un giovane di, originario di Troia, ha perso la vita dopo essersisu cui viaggiava.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, la vettura è uscita di strada e si è capovolta più volte. Nell’impatto, il conducente è stato sbalzato parzialmente fuori dall’abitacolo, rimanendo schiacciato dal veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere, insieme al personale del 118 e all’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.