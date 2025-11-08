Foggia, arrestati cinque presunti autori della rapina a un’anziana di 84 anni

FOGGIA – Idi Foggia hanno individuato e arrestatoritenute responsabili di unacompiuta ilai danni di un’anziana di

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a pianificare il colpo sarebbe stata una 31enne foggiana, conoscente della vittima, che avrebbe agito insieme al suo fidanzato, un 26enne di Carapelle, e ad altri tre complici, amici e parenti del giovane, due dei quali fratelli.

L’anziana, mentre rientrava a casa con la spesa nel quartiere San Lorenzo, fu aggredita da tre banditi con il volto coperto da mascherine. I malviventi la trascinarono all’interno dell’abitazione, dove la legarono e imbavagliarono, costringendola ad aprire la cassaforte. Dopo aver preso gioielli, orologi e contanti per un valore di diverse migliaia di euro, i rapinatori si diedero alla fuga.

Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno trovato nell’abitazione dei due fratelli una lettera contenente suggerimenti per la rapina e indicazioni sulle abitudini dell’anziana vittima, elemento ritenuto decisivo per ricostruire la pianificazione del colpo.

Determinanti per le indagini sono state anche le analisi dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito agli investigatori di identificare e incastrare i presunti responsabili.