Lecce, Digeat: il Festival sulle regole del futuro



LECCE - Lecce si prepara a trasformarsi per tre giorni nella capitale del digitale con Digeat Festival, manifestazione internazionale su protezione dati, archivi digitali, intelligenza artificiale e regole del futuro. Un evento diffuso nel centro storico che porta in città oltre 150 esperti nazionali e internazionali, tra musei, palazzi storici e luoghi di pregio della città barocca.





Il Festival, realizzato da Digitalaw in co-branding con la Regione Puglia, nasce dall'omonimo progetto editoriale avviato a marzo 2024 e si propone come spazio di confronto dove il digitale diventa pensiero critico, etica e responsabilità. "A momentary lapse of reason" - titolo scelto per questa prima edizione che richiama i Pink Floyd - rappresenta la condizione digitale contemporanea fatta di automatismi algoritmici e bulimia informativa. "Il Festival è un invito a rallentare per comprendere e affrontare i cambiamenti digitali con maggiore lucidità" spiega Andrea Lisi, ideatore dell'evento e tra i massimi esperti italiani di diritto applicato all'informatica.





Giovedì 27 novembre si inaugura con tre laboratori professionalizzanti su nuove figure strategiche come DPO, CISO, RDC e il nuovo AIDEC Manager. Venerdì 28 novembre il Festival si apre al pubblico con 25 panel gratuiti sulle cinque macroaree del digitale: data protection, identità digitale e firme elettroniche, intelligenza artificiale, cybersecurity e cultura digitale, declinati per PA, business, sanità, etica e diritto. Sabato 29 novembre, al Castello Carlo V, il convegno di chiusura con le istituzioni, moderato dalla giornalista Rai Barbara Carfagna.



