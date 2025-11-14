Trani, Antonio Decaro a sostegno di Aldo Procacci

TRANI - Domenica, 16 novembre, alle 9.30, Antonio Decaro sarà a Trani, a Palazzo San Giorgio, per sostenere la candidatura di Aldo Procacci al Consiglio regionale della Puglia, nella lista “Decaro Presidente”, per la circoscrizione Bat. All’evento parteciperà anche Michele Abbaticchio, coordinatore della lista “Decaro Presidente”.

Sarà un momento di confronto, partecipazione e visione sul futuro della regione. La candidatura di Aldo Procacci nasce da un invito che gli è stato rivolto da Decaro e Abbaticchio, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza civica maturata con il movimento “Trani#ACapo”.

Al fianco di Decaro, Procacci porta in questo percorso lo stesso spirito civico che ha contraddistinto la sua esperienza a Trani: un impegno indipendente, concreto e radicato nei bisogni delle persone. L’ex consigliere comunale intende estendere quella visione partecipata e costruttiva a tutta la regione, per dare finalmente voce alle istanze della Bat e della città di Trani, troppo spesso “rimaste senza una rappresentanza capace di incidere davvero negli ultimi vent’anni”.

L’incontro sarà aperto a tutti i cittadini e rappresenterà un’occasione per condividere idee, proposte e prospettive per una Puglia che vuole ripartire, insieme.