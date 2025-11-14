Una settimana con la 'JDC Expedition – Science for the Blue'



Ultimi per iscriversi a una full immersion nel mare e tra i delfini di Taranto





Una settimana per vivere una straordinaria esperienza di "citizen science" in grado di cambiare la vita, una full immersion per diventare per sette giorni ricercatore scientifico della Jonjan Dolphin Conservation, imparando a conoscere e tutelare i cetacei nel nostro mare.





Torna la "JDC Expedtion – Science for the Blue", un’esperienza unica di sette giorni di formazione e ricerca marina organizzata dalla Jonian Dolphin Conservation, per vivere la scienza direttamente sul campo.





Dal 9 al 15 dicembre prossimi biologi, studenti, appassionati e curiosi del mare potranno partecipare a un programma intensivo che unisce ricerca scientifica, formazione pratica e divulgazione.





Le attività si svolgeranno nel cuore del Mar Ionio a bordo dei catamarani della JDC e presso Ketos Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, la sede dell’associazione di ricerca scientifica nel Palazzo Amati in Città vecchia a Taranto.





A bordo dei catamarani della JDC, veri e propri laboratori galleggianti, i partecipanti affiancheranno il team scientifico in attività di monitoraggio dei cetacei, foto-identificazione, bioacustica, e analisi comportamentale, utilizzando strumenti di ricerca come idrofoni, droni e strumenti di ultima tecnologia.





Le sessioni a terra, ospitate presso Ketos, includono workshop guidati da esperti: etologia marina, europrogettazione, gestione degli spiaggiamenti, analisi dei dati e comunicazione ambientale.





È un percorso completo che trasforma la passione in conoscenza e la conoscenza in azione concreta per la tutela del mare.





Annunciando l’iniziativa Francesca Santacesaria, la giovane responsabile delle attività di ricerca JDC, ha spiegato che «un corso come questo ti aiuta ad abbracciare la libertà e a comprendere il significato più profondo della tutela ambientale. Non servono competenze pregresse, ma curiosità, entusiasmo, passione e spirito di adattamento».



