Trani, uomo ferito a coltellate: non è in pericolo di vita

TRANI – Un uomo di circa 30 anni è stato ferito da unanella notte scorsa a Trani. Il giovane è stato soccorso dai medici del, e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del ferimento. Non si esclude che l’accoltellamento possa essere avvenuto durante una discussione per motivi personali. Le forze dell’ordine considerano utili i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove si è verificata l’aggressione, che potrebbero fornire elementi importanti per le indagini.