Tricase: rubata l’auto del sindaco De Donno
TRICASE – Amara sorpresa per il sindaco di Tricase, Antonio De Donno: nella notte tra il 7 e l’8 novembre ignoti hanno rubato la sua Fiat 500 L nera del 2015, parcheggiata davanti casa, nei pressi dell’ospedale Panico.
Secondo i carabinieri, non si tratterebbe di un gesto intimidatorio, ma di un furto comune. “Spero sia stata trafugata solo per pezzi di ricambio, ho fiducia nelle indagini”, ha commentato il primo cittadino.
Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.