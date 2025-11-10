

A Molfetta continuano le riprese di Eien, il nuovo lungometraggio firmato da Serena Porta.





Un progetto intenso che prende forma tra le affascinanti ambientazioni della Puglia.





Prodotto da Corrado Azzolini per Draka Production, Eien nasce con il sostegno del Mic Italia e il contributo dell’Apulia Film Commission.





"Riprende un percorso iniziato anni fa. Le riprese di un film 'Eien' dove ho messo tutto il mio impegno in fase di progettazione e scrittura, dove ambiente, cultura e innovazione fanno davvero da protagonisti. Non posso, lo avevo promesso, non ringraziare il mio amico Vito Davoli, con cui ho iniziato questo viaggio. E tutti gli altri amici che sono saliti a bordo della tartaruga: Pasquale Salvemini, Angela Prudenzi, Alfredo Fiorillo, Mimmo Magno, Andrea Ferrante, Driss, Beppe Sbrocchi, Alfonso Santaniello. E non in ultimo, ma solo perché è la più importante di tutti, Serena Porta che con attenzione e professionalità sta dirigendo questo film. Perché di talenti in Puglia ne abbiamo, ma dobbiamo imparare a coltivarli e prendercene cura" ha dichiarato Corrado Azzolini.