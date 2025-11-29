Vieste, incendio distrugge quattro imbarcazioni: indagini in corso

– Paura la notte tra venerdì e sabato a Vieste, dove unnel porto locale. Il rogo è divampato da un natante e si è rapidamente propagato ad altre tre imbarcazioni.

Una barca a motore è stata completamente distrutta, mentre altre due hanno subito danni significativi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Vico del Gargano, che hanno domato le fiamme evitando ulteriori danni.

Indagano i carabinieri, che hanno escluso la presenza di liquidi infiammabili, ma al momento sembrano pochi i dubbi sulla natura dolosa dell’incendio.