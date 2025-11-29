Ginosa, assalto al bancomat: esplosi due ordigni, uno disinnescato dagli artificieri
GINOSA – Paura la scorsa notte a Ginosa, dove ignoti hanno fatto esplodere due ordigni contro lo sportello automatico della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. L’azione criminale ha fruttato un bottino minimo.
Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno individuato un ulteriore ordigno inesploso nei pressi del bancomat, prontamente disinnescato.
Si tratta del quarto assalto ai bancomat nel giro di pochi giorni nella provincia di Taranto. Solo tre giorni fa, infatti, un altro colpo è stato tentato a Mottola presso la Banca Popolare Pugliese in via Europa; il 25 novembre a Monteiasi e, dieci giorni prima, a Montemesola, ai danni della filiale del Monte dei Paschi di Siena.
Le indagini sono in corso per risalire agli autori degli attentati e comprendere eventuali collegamenti tra i vari episodi.