WTA Finals, Paolini eliminata: Gauff troppo forte sul cemento di Riyad

jasmine_paolini ig

FRANCESCO LOIACONO – Si ferma nella fase a gironi l’avventura dialledi Riyad. L’azzurra è stata sconfitta 6-3, 6-2 dall’americana, che con un servizio preciso e colpi profondi ha dominato il match, conquistando il pass per la fase successiva.

Nel primo set, Gauff ha imposto subito il suo ritmo, sfruttando la potenza del servizio e la varietà dei pallonetti per mettere in difficoltà l’italiana. Nel secondo parziale, equilibrio fino al 2-2, poi l’americana ha preso il largo con una serie di rovesci vincenti e accelerazioni da fondo campo, chiudendo in un’ora e venti minuti.

Per Paolini si tratta della seconda sconfitta consecutiva alle Finals, dopo quella subita contro la bielorussa Aryna Sabalenka, che nell’altro match del girone ha battuto Jessica Pegula con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-3.

Nel torneo di doppio, vittorie per la coppia Katerina Siniakova – Taylor Townsend, che ha superato Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe 6-4, 7-6, e per Timea Babos – Luisa Stefani, che hanno prevalso 7-5, 2-6, 10-7 sulle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.