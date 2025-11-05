Lecce, Berisha uomo chiave: due gol pesanti in Serie A e titolarità confermata contro il Verona
FRANCESCO LOIACONO – Sta diventando uno dei protagonisti del Lecce in questa prima parte di stagione: Medon Berisha, centrocampista albanese classe 2003, ha già realizzato due gol nel campionato di Serie A 2025/2026, mostrando qualità, intensità e senso del gol.
Le sue reti sono arrivate in due momenti cruciali: la prima nell’ottava giornata, nella gara persa 3-2 dai salentini contro l’Udinese al “Blu Energy Stadium”, e la seconda – decisiva – nel successo esterno per 1-0 contro la Fiorentina al “Franchi” nella decima giornata.
Finora Berisha ha collezionato otto presenze in campionato, risultando una pedina sempre più importante nello scacchiere di Gotti. La sua crescita è costante, dopo l’esperienza nelle giovanili del Lecce e gli anni formativi in Svizzera, dove ha vestito le maglie dello Young Boys (Under 16, 17, 18 e 21) e del Berna.
A livello internazionale, il centrocampista ha già maturato esperienza con la Nazionale albanese maggiore, con 4 presenze, oltre alle 12 partite giocate con l’Under 21 e 2 con l’Under 19.
Berisha sarà titolare anche sabato 8 novembre alle 15, quando il Lecce affronterà il Verona al “Via del Mare” per l’undicesima giornata di andata. L’obiettivo dei giallorossi resta chiaro: conquistare una salvezza tranquilla puntando sul talento dei giovani e sulla solidità del gruppo.