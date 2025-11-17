Xylella, La Pietra: “Controlli sui ristori in Puglia per mancata rendicontazione della Regione”

BARI – Il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Patrizio La Pietra, ha annunciato oggi l’avvio di controlli puntuali sull’utilizzo dei ristori destinati alla Xylella in Puglia, a seguito della mancata rendicontazione completa da parte della Regione.

“Dopo anni di mancata trasparenza, vogliamo effettuare una verifica per rendere tutto chiaro – ha dichiarato La Pietra – AGEA ha gli strumenti tecnologicamente avanzati per poterlo fare, come la carta dei suoli che permette di monitorare tramite satellite se i rimpianti olivicoli sono stati realizzati, dove e quando”.

Il Sottosegretario ha effettuato un tour istituzionale e politico in provincia di Bari a sostegno dei candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, visitando alcune delle principali realtà produttive locali: la SOP Società Ortofrutticola Polignanese, l’ortofrutticola Egnathia, l’azienda agricola Fratelli Lapietra a Monopoli, la Casa Vinicola Coppi a Turi e la ditta Coniglio Nicola ad Adelfia.

Nel pomeriggio, La Pietra ha partecipato all’incontro “Emergenza Xylella” a Putignano promosso da Copagri, seguito dall’appuntamento “Valorizzazione e rilancio delle aree interne” a Gioia del Colle, organizzato da UCI presso l’agriturismo I Sassini, con la partecipazione del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e del Sindaco Giovanni Mastrangelo.

Presente anche la Senatrice pugliese Maria Nocco, che ha ricordato l’approvazione del proprio emendamento al Decreto Agricoltura, con lo stanziamento di 30 milioni di euro per reimpianti e riconversioni nelle zone colpite dalla Xylella, sottolineando l’importanza del Piano olivicolo nazionale promosso dal Sottosegretario.

“Il nostro non è un tour di promesse, ma di responsabilità – ha concluso La Pietra – Ascoltiamo le imprese, ci confrontiamo con gli agricoltori, visitiamo i territori e poniamo le basi per una gestione seria e trasparente delle risorse pubbliche”.

Accanto a La Pietra hanno partecipato anche il coordinatore regionale Marcello Gemmato, l’europarlamentare Michele Picaro e il consigliere regionale uscente Tommaso Scatigna, a testimonianza dell’impegno del centrodestra per il rilancio dell’agricoltura pugliese e delle aree interne.