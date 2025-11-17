

Premio Salento Book Festival 2025 alla carriera a Lorella Cuccarini, una delle artiste più amate e versatile del panorama italiano. Il riconoscimento le è stato consegnato sabato sera, 15 novembre, dal direttore organizzativo del festival Gianpiero Pisanello, in occasione della tappa leccese, al Politeama Greco di Lecce, del tour di "Aggiungi un posto a tavola", lo spettacolo che vede Lorella Cuccarini protagonista insieme a Francesco Scifoni. Premio Salento Book Festival 2025 alla carriera a Lorella Cuccarini, una delle artiste più amate e versatile del panorama italiano. Il riconoscimento le è stato consegnato sabato sera, 15 novembre, dal direttore organizzativo del festival Gianpiero Pisanello, in occasione della tappa leccese, al Politeama Greco di Lecce, del tour di "Aggiungi un posto a tavola", lo spettacolo che vede Lorella Cuccarini protagonista insieme a Francesco Scifoni.





"Il premio celebra una carriera straordinaria, capace di unire talento, versatilità e dedizione" dice Pisanello "Lorella Cuccarini ha attraversato generazioni con eleganza, professionalità e autentica passione, distinguendosi nel teatro, nella televisione e nella musica. La sua capacità di rinnovarsi, restando sempre un punto di riferimento per il pubblico italiano, ne fa un'artista completa e un modello di impegno e umanità. Per noi è stata un'emozione particolare" prosegue il direttore del SBF. "Nel giugno 2017 ospitammo Lorella Cuccarini al Salento Book Festival a Nardò per la presentazione della sua autobiografia. Ritrovarla per tributarle questo omaggio dopo 40 anni di straordinaria carriera è stato un grande onore".





Showgirl, conduttrice, attrice, ballerina e cantante, Lorella Cuccarini ha segnato la storia dello spettacolo italiano con programmi televisivi indimenticabili, successi musicali che hanno fatto ballare intere generazioni e performance teatrali di altissimo livello.





Il Salento Book Festival le ha conferito questo riconoscimento con gratitudine, celebrando non solo il talento artistico, ma anche l'umanità e la dedizione che hanno caratterizzato ogni momento della sua lunga e brillante carriera.