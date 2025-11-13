Zebra Technologies e Tulip Collaborano per offrire un’esperienza Mobile-First









MILANO - Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), leader globale nella digitalizzazione e automazione dei flussi di lavoro per offrire operazioni intelligenti, e Tulip, leader nelle operazioni in prima linea e partner strategico software di Zebra, hanno annunciato una collaborazione che consentirà alle aziende di produzione di integrare con semplicità e rapidità funzionalità di tracciabilità, gestione della qualità, monitoraggio della produzione, controllo dell’inventario e molto altro – direttamente all’interno dei propri flussi di lavoro operativi.

Presentata in occasione di Operations Calling 2025, l’evento annuale di Tulip tenutosi a Somerville, Massachusetts (Stati Uniti) il 7 e 8 ottobre, la collaborazione combina una selezione di dispositivi Zebra con la piattaforma componibile di Tulip per offrire un’esperienza mobile-first con connettività immediata e pronta all’uso.

“I produttori sono alla ricerca di soluzioni in grado di accelerare la trasformazione digitale senza aggiungere complessità per i team in prima linea,” ha dichiarato Tom Bianculli, Chief Technology Officer di Zebra Technologies. “Grazie a questa collaborazione con Tulip, i nostri clienti possono combinare i dispositivi connessi di Zebra a un’esperienza MES intuitiva e mobile-first – offrendo maggiore visibilità, velocità e intelligenza per ottimizzare i flussi di lavoro operativi.”

Questa collaborazione sottolinea l’impegno condiviso di Zebra e Tulip nel fornire soluzioni scalabili, intuitive e potenziate dall’intelligenza artificiale, progettate per essere pronte per il futuro e per migliorare le operazioni in prima linea in tutto il mondo.

“Gli operatori in prima linea hanno bisogno di strumenti potenti ma al tempo stesso flessibili, in grado di rispondere alle esigenze del comparto manifatturiero moderno,” ha affermato Roey Mechrez, Head of Ecosystem di Tulip. “Grazie alla collaborazione con Zebra Technologies, offriamo ai produttori la possibilità di combinare dispositivi all’avanguardia con una piattaforma incentrata sull’uomo, aiutandoli a raggiungere nuovi livelli di agilità, conformità e produttività.”

Bianculli ha partecipato insieme a Natan Linder, CEO and Co-Founder di Tulip, e Alexandra Francois-Saint-Cyr, Business Development Executive per il settore industriale di AWS, ad una intervista informale intitolata “The Next Shift: AI-Driven Transformation of the Connected Factory”.

PUNTI CHIAVE

Zebra Technologies e Tulip collaborano per ottimizzare le operazioni del comparto manifatturiero combinando i dispositivi connessi di Zebra con la piattaforma MES componibile e no-code di Tulip.

La collaborazione consente ai produttori di accelerare la trasformazione digitale senza aumentare la complessità per gli operatori in prima linea.

Zebra e Tulip si impegnano a fornire soluzioni scalabili, intuitive e potenziate dall’AI, che rafforzano la connettività e l’automazione dei flussi operativi in prima linea.





INFORMAZIONI SU ZEBRA TECHNOLOGIES

Zebra (NASDAQ: ZBRA) fornisce alle organizzazioni le soluzioni per crescere attraverso la visibilità ottimizzata degli asset, la connessione dei lavoratori in prima linea e l'automazione intelligente. L'azienda opera in oltre 100 Paesi e annovera tra i suoi clienti oltre l'80% delle aziende Fortune 500. Progettato per supportare le attività in prima linea, il pluripremiato portafoglio di Zebra spazia da hardware e software fino ai servizi, il tutto supportato da un’esperienza di oltre 50 anni in innovazione e dall'ecosistema globale di partner. Seguite Zebra sul blog Zebra e su LinkedIn, visitate la newsroom e scoprite di più su www.zebra.com.