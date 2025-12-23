A Bari, aperitivo e musica elettronica con APERICHristmas Underground
BARI - Oggi, 24 dicembre 2025, il locale DevilAngel di Bari ospita l’evento APERICHristmas Underground, una giornata che unisce musica elettronica, dj set e arte contemporanea.
L’evento, a ingresso libero dalle 12:00 alle 20:00, propone un dj set di MIKMOOG e KILFA, con sonorità che spaziano dall’house alla techno, pensato per gli amanti della musica elettronica e dell’underground.
A rendere speciale l’evento, una mostra d’arte curata da PSICHE DELIGHT, che arricchisce l’atmosfera con opere e installazioni originali, creando un connubio tra musica e creatività visiva.
APERICHristmas Underground si svolge presso DevilAngel, in Via Garrone 30 a Bari, e rappresenta un’occasione unica per vivere la vigilia di Natale in un contesto alternativo, tra energia musicale e arte contemporanea.
L’evento si inserisce nella scena elettronica locale, con un’attenzione particolare alla musica underground, deep house e techno, offrendo agli ospiti un’esperienza completa di sound, arte e socialità.
#techno #elettronica #house #deep #underground #djset #artecontemporanea #Bari #DevilAngel