Puglia Fenomenale: ''La Casa di Babbo Natale a Candela è un racconto fatto di emozioni e tradizioni''

CANDELA(FG) - Il Natale colora le strade di Candela. Nello splendido paesino incastonato nei Monti Dauni, si è inaugurata la dodicesima edizione di "Candela, il paese del Natale", manifestazione presente oramai nel panorama nazionale delle mete preferite durante il periodo dell'Avvento e che nelle scorse edizioni ha attirato migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Tra le novità di quest'anno, nuovi ed ulteriori allestimenti all'interno della casa di Babbo Natale, che come ogni anno rinnova alcune stanze e angoli e un imponente albero di Natale di 15 metri in Piazza Plebiscito.

Un programma di attrazioni pensate per regalare un'esperienza di pura magia a tutti i visitatori, sia grandi che piccini. Tra queste gli immancabili Mercatini di Natale, che rappresentano il cuore pulsante del gusto e dell'artigianato locale. Anche quest'anno sarà allestita la Mostra d'Arte Presepiale, un omaggio alla tradizione, a cura dell'Associazione Italiana Amici del Presepe. Il Borgo Animato, invece, è un coinvolgente tour teatralizzato del centro storico, per scoprire Candela in una veste unica e per raggiungere la celebre 'Trasonna', uno dei vicoli più stretti d'Italia, una viuzza che si snoda nel cuore medievale del borgo. La sua larghezza media è di circa 40 cm, ma nel punto più stretto è larga appena 38 cm. Inoltre sono previsti attività e laboratori creativi.

Patrocinato dal Comune di Candela, Il format 'Candela, il Paese del Natale' è organizzato dall'Aps Candela Promozione, associazione che da anni si occupa dell'organizzazione di eventi turistici, spettacoli ed iniziative culturali per la promozione sociale e lo sviluppo del territorio. Un obiettivo centrato in pieno soprattutto con l'organizzazione della Casa di Babbo Natale che, ogni anno, genera importanti flussi turistici a vantaggio dell'economia locale e dei comuni limitrofi.

La comunicazione dell'evento è a cura di "Puglia Fenomenale'' di Marcello Antero, che promuove le meraviglie della regione Puglia attraverso un racconto autentico e coinvolgente:

«Per Puglia Fenomenale, la Casa di Babbo Natale a Candela non è solo un evento natalizio, ma un racconto collettivo fatto di emozioni, tradizioni e comunità. Abbiamo lavorato alla comunicazione con l’obiettivo di valorizzare l’atmosfera autentica del borgo, trasformando il Natale in un’esperienza da vivere e ricordare, capace di unire grandi e piccoli e di raccontare la bellezza dei nostri territori anche attraverso la magia delle feste.»





''Siamo giunti alla dodicesima edizione di questo evento - spiegano da Aps Candela promozione - che è cresciuto negli anni e la cui notorietà è andata bene oltre i confini provinciali. Per noi dell'aps Candela Promozione, ma immagino per tutta Candela, questo è motivo d'orgoglio perché crediamo molto in questo progetto che ha importanti ricadute sociali, turistiche ed economiche. Ringrazio il Comune di Candela che patrocina l'evento, le associazioni che collaborano con noi ma soprattutto le ragazze che in questi mesi hanno lavorato agli allestimenti e a tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte dell'organizzazione: senza il loro prezioso contributo tutto questo non sarebbe possibile''.







