Via Manzoni, partono i lavori per la posa delle basole di pietra lavica

BARI - Questa mattina sono iniziate le operazioni sul primo isolato di via Manzoni, tra corso Italia e via Rossani, nell’ambito del progetto di riqualificazione della storica strada. I lavori riguardano la realizzazione del pacchetto della sottostruttura propedeutico alla posa delle basole di pietra lavica, prevista per la prossima settimana.

Attualmente sono tre gli isolati interessati dalle lavorazioni, comprese tra corso Italia e via Garruba. Sul primo isolato, terminati lo scorso 6 dicembre gli interventi di rifacimento dei sottoservizi da parte di Retegas, è stata posizionata una rete di rinforzo in TNT con geogriglia sopra lo strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato. Lunedì partirà la posa del basolato al centro della strada, con l’obiettivo di completarla entro Natale.

Successivamente, le operazioni proseguiranno sui marciapiedi laterali, portando a quota unica la nuova strada pedonale e garantendo l’accesso a abitazioni, attività commerciali e scuole. Al termine dei lavori sul primo isolato, Retegas completerà le sostituzioni dei sottoservizi sul secondo e sul terzo isolato, consentendo la ripetizione delle stesse operazioni.

Verde e arredo urbano

Sul primo isolato è già stato realizzato l’impianto di irrigazione delle fioriere, mentre sulle aree pedonali a partire dal terzo isolato sono previste quattro nuove fontane lungo tutta via Manzoni.

L’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha commentato: «Comincia a prendere forma la nuova via Manzoni, cuore pulsante del quartiere Libertà. I lavori sui sottoservizi sono stati complessi, ma adesso procediamo spediti verso il completamento delle parti centrali del primo e del secondo isolato basolate. Il progetto renderà la strada più bella, più verde e più attrattiva».

Il progetto complessivo

I tre isolati tra via Crisanzio, via Rossani e corso Italia saranno adibiti a zona 10 e rivestiti con basole di pietra lavica. All’estremità opposta, i due isolati a partire da piazza Garibaldi saranno pedonali e lastricati con basole recuperate; i successivi due isolati saranno zona 10 con basole nuove; i successivi quattro isolati pedonali saranno lastricati con basole di pietra lavica e calcarea a formare disegni che richiamano trame tessili, in memoria dell’antica vocazione tessile della strada.

In tutte le aree pedonali sarà comunque garantito il transito dei veicoli di soccorso, per il carico/scarico merci e l’accesso alle autorimesse esistenti.