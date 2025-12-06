Aggressione su un treno regionale Bari-Foggia: passeggero in stato di agitazione minaccia il personale

FOGGIA – Nuovo episodio di violenza sui treni pugliesi. Ieri mattina, a bordo del regionale Bari-Foggia, un passeggero, pare un cittadino straniero in forte stato di agitazione, hadiretto al lavoro all’altezza della stazione di Incoronata.

Nel tentativo di calmare la situazione, anche la giovane capotreno è stata insultata e minacciata. La situazione è tornata sotto controllo grazie all’intervento delle forze dell’ordine alla stazione di Foggia.

I sindacati hanno condannato l’accaduto, definendolo “l’ennesima aggressione”, e chiedono misure immediate per rafforzare la sicurezza a bordo dei convogli, invocando “tolleranza zero” verso chi mette a rischio personale e passeggeri.