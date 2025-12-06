Aggressione su un treno regionale Bari-Foggia: passeggero in stato di agitazione minaccia il personale
FOGGIA – Nuovo episodio di violenza sui treni pugliesi. Ieri mattina, a bordo del regionale Bari-Foggia, un passeggero, pare un cittadino straniero in forte stato di agitazione, ha aggressato un ferroviere diretto al lavoro all’altezza della stazione di Incoronata.
Nel tentativo di calmare la situazione, anche la giovane capotreno è stata insultata e minacciata. La situazione è tornata sotto controllo grazie all’intervento delle forze dell’ordine alla stazione di Foggia.
I sindacati hanno condannato l’accaduto, definendolo “l’ennesima aggressione”, e chiedono misure immediate per rafforzare la sicurezza a bordo dei convogli, invocando “tolleranza zero” verso chi mette a rischio personale e passeggeri.