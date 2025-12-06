Tragedia nelle campagne di Ascoli Satriano: uomo di circa 30 anni schiacciato dal trattore
ASCOLI SATRIANO – Incidente mortale sul lavoro questa mattina nelle campagne di Borgo San Carlo, ad Ascoli Satriano. Un uomo, un cittadino straniero di circa 30 anni non ancora identificato, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e l’elisoccorso, ma purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare.
Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che dovranno chiarire le dinamiche dell’incidente.