Alberobello si trasforma nella magia del Natale con “WE ARE IN TRULLI XMS ed.”
ALBEROBELLO – Dal 5 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026, Alberobello si trasforma in uno dei borghi natalizi più suggestivi d’Italia grazie alla nuova edizione di “WE ARE IN TRULLI XMS”, il calendario di eventi natalizi che anima ogni angolo dei trulli, dalla Aia Piccola al Trullo Sovrano fino al Rione Monti. Luci, suoni e colori creano scenografie naturali che accompagnano residenti e visitatori in un percorso esperienziale unico.
«Il Natale rappresenta per Alberobello un momento di identità e condivisione», spiega il Sindaco Francesco De Carlo. «Anche quest’anno la città si presenta nella sua veste più suggestiva, pronta ad accogliere migliaia di visitatori che scelgono i nostri trulli per vivere la magia delle feste».
L’Assessora alla Cultura Valeria Sabatelli aggiunge: «Abbiamo costruito un calendario che unisce qualità, inclusione e atmosfera, trasformando l’intera città in un percorso natalizio che parla ai bambini, alle famiglie e a chiunque desideri lasciarsi affascinare dalla magia del Natale».
Eventi principali
- Festival del Fumetto “CRIOUS” – Casa Alberobello, Piazza del Popolo (5 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026)
- Villaggio Enogastronomico e Pista di ghiaccio – Largo Trevisani (5 dicembre 2025 – 9 gennaio 2026)
- Li.Fe. Alberobello Light Festival – Festival internazionale di luci d’autore (6 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026)
- Presepe di Luce, 5ª Edizione – Dal 7 dicembre 2025 al 2 febbraio 2026
- Concerti, spettacoli e laboratori – Basilica dei SS. Medici, Chiesa Madonna del Carmine, Largo Martellotta, Ex Conceria e altri luoghi del centro storico
Un Natale ad Alberobello che promette emozioni, tradizione e meraviglia, con un percorso pensato per vivere ogni giorno la magia dei trulli.
Il programma completo e i dettagli su eventi, orari e location sono disponibili sul sito del Comune e delle associazioni locali.