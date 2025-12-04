Alberobello si trasforma nella magia del Natale con “WE ARE IN TRULLI XMS ed.”

ALBEROBELLO – Dal 5 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026, Alberobello si trasforma in uno dei borghi natalizi più suggestivi d’Italia grazie alla nuova edizione di, il calendario di eventi natalizi che anima ogni angolo dei trulli, dallaalfino al Rione Monti. Luci, suoni e colori creano scenografie naturali che accompagnano residenti e visitatori in un percorso esperienziale unico.

«Il Natale rappresenta per Alberobello un momento di identità e condivisione», spiega il Sindaco Francesco De Carlo. «Anche quest’anno la città si presenta nella sua veste più suggestiva, pronta ad accogliere migliaia di visitatori che scelgono i nostri trulli per vivere la magia delle feste».

L’Assessora alla Cultura Valeria Sabatelli aggiunge: «Abbiamo costruito un calendario che unisce qualità, inclusione e atmosfera, trasformando l’intera città in un percorso natalizio che parla ai bambini, alle famiglie e a chiunque desideri lasciarsi affascinare dalla magia del Natale».

Tra gli appuntamenti più attesi: l’con la consegna delle letterine a Babbo Natale, il, i concerti di gospel e archi, e lail 6 gennaio 2026. Il 31 dicembre la città ospiterà eventi speciali per il Capodanno, con il passaggio dellain occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Un Natale ad Alberobello che promette emozioni, tradizione e meraviglia, con un percorso pensato per vivere ogni giorno la magia dei trulli.

Il programma completo e i dettagli su eventi, orari e location sono disponibili sul sito del Comune e delle associazioni locali.