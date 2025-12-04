Putignano celebra San Martino: successo per la quarta edizione della festa del vino

PUTIGNANO – Un fine settimana all’insegna del vino, della musica e della cultura ha chiuso il mese di novembre a Putignano con la quarta edizione di, l’evento promosso dall’Associazione di Promozione Sociale

Tra i vicoli del centro storico, centinaia di visitatori hanno potuto degustare i principali vitigni della Puglia offerti da cantine provenienti da tutta la regione, accompagnati da prodotti tipici locali e musica diffusa in ogni angolo della città vecchia. Per la prima volta, il percorso della festa ha incluso tre installazioni artistiche – il torchio di Gianluca Di Liddo, la botte di Lorena Ortells e il grappolo in cartapesta della Fondazione Conservatorio Santa Maria degli Angeli – che hanno trasformato la passeggiata tra i vicoli in un’esperienza immersiva sul vino e le sue fasi.

Non solo gusto e divertimento: la manifestazione ha avuto anche un forte valore culturale. Domenica mattina è stato presentato il progetto “San Martino Inclusivo” presso il Museo Civico e si è tenuta la tavola rotonda “La Puglia e l’enoturismo”, con la partecipazione dell’Ufficio del Garante per le persone con disabilità della Regione Puglia, dell’associazione Fiorire Comunque, della Comunità Casa Gabrieli, dell’assessorato all’Inclusione Sociale di Putignano, di Pugliapromozione, dell’Università LUM e di AIS Puglia Murgia. Questi momenti hanno posto l’attenzione sul vino come strumento di inclusione sociale e di promozione turistica.

Il Presidente di Onde Culturali, Luca Laurenzano, ha commentato: “Un’edizione che non dimenticheremo per tanti motivi: abbiamo consolidato il format premiato nel 2024, ampliato il percorso e sperimentato nuove collaborazioni. Ringrazio il Consiglio Direttivo, l’Amministrazione Comunale, i sostenitori e tutti i volontari che hanno reso possibile questo evento. San Martino ha un grande potenziale di crescita e spetta a noi farlo emergere con cura, passione e costanza. Appuntamento al prossimo anno”.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio e il sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, della Città di Putignano e di AIS Puglia – Murgia.