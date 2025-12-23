Annidiamoci festeggia il primo compleanno con una serata di gala a Molfetta

MOLFETTA - Una cena di gala, un brindisi condiviso e un anno di amicizie nate quasi per caso: così la communityha celebrato il suoal, riunendo amici, sostenitori e tanti nuovi volti attorno alla stessa tavola.

Nata meno di dodici mesi fa, Annidiamoci è una realtà pugliese autogestita dedicata alla socializzazione e alla creazione di legami umani, con eventi e incontri pensati per chi desidera ampliare la propria cerchia di amicizie e condividere momenti di convivialità. Il progetto ha iniziato la sua attività attraverso gruppi e hashtag sui social come #annidiamoci e #nuoveamicizie, condividendo immagini e video dei propri incontri, per poi tradursi rapidamente in iniziative concrete sul territorio.

La serata di gala al Garden di Molfetta è stata l’occasione per ripercorrere dodici mesi di attività, tra cene, serate a tema, passeggiate e momenti di condivisione, in cui persone di ogni età si sono incontrate, conosciute e supportate. Un compleanno che non è solo un traguardo, ma anche uno stimolo a continuare a costruire relazioni autentiche e durature nella comunità pugliese.